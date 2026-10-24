Захарова пообещала жёсткий ответ на высылку российского дипломата из Молдавии

Россия жёстко ответит на решение властей Молдавии выслать сотрудника российского посольства в Кишинёве. Подобные действия направлены на окончательное разрушение отношений между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, молдавские власти целенаправленно создают препятствия для работы российского посольства. Она считает, что высылка сотрудника дипмиссии стала очередным шагом Кишинёва к сворачиванию двусторонних контактов.

Захарова подчеркнула, что Москва не намерена оставлять такие действия без последствий. Российская сторона готовит ответные меры, однако их конкретное содержание пока не раскрывается.

Ранее Life.ru сообщал о решении Молдавии выслать российского дипломата после падения беспилотника. Власти республики связали инцидент с угрозой национальной безопасности. До этого Мария Захарова уже критиковала регулярные вызовы российского посла в молдавский МИД и заявляла об отсутствии убедительных доказательств происхождения обнаруженных дронов.