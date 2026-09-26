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Регион
Опубликовано 26 сентября, 17:05

Захарова: После получения доклада по Буче ООН не сможет ссылаться на незнание

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия передала генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу доклад о событиях в Буче. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Материалы Общественного трибунала по событиям в Буче были опубликованы 17 сентября, переведены на английский язык и направлены в штаб-квартиру организации.

«Лавров дал наказ секретариату и генсеку тщательно изучить представленные материалы, и это не даст возможности им говорить больше, что они не в курсе, не знают, не осведомлены», — сказала Захарова в интервью газете «Известия».

Представитель российского внешнеполитического ведомства также заявила, что Москва ранее неоднократно обращалась к генсеку ООН с просьбой предоставить списки людей, которых называли погибшими в Буче. Российская сторона не получила содержательных ответов на эти обращения. Захарова добавила, что материалы доклада также планируется передать журналистам, аккредитованным при ООН.

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Кроме того, Мария Захарова обратила внимание, что доклад по Буче оказался на столе во время переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с немецким коллегой Йоханном Вадефулем. Речь идёт о расследовании под названием «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

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Полина Никифорова
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