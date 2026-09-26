Россия передала генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу доклад о событиях в Буче. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Материалы Общественного трибунала по событиям в Буче были опубликованы 17 сентября, переведены на английский язык и направлены в штаб-квартиру организации.

«Лавров дал наказ секретариату и генсеку тщательно изучить представленные материалы, и это не даст возможности им говорить больше, что они не в курсе, не знают, не осведомлены», — сказала Захарова в интервью газете «Известия».

Представитель российского внешнеполитического ведомства также заявила, что Москва ранее неоднократно обращалась к генсеку ООН с просьбой предоставить списки людей, которых называли погибшими в Буче. Российская сторона не получила содержательных ответов на эти обращения. Захарова добавила, что материалы доклада также планируется передать журналистам, аккредитованным при ООН.

Кроме того, Мария Захарова обратила внимание, что доклад по Буче оказался на столе во время переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с немецким коллегой Йоханном Вадефулем. Речь идёт о расследовании под названием «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».