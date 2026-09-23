Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала гражданам Канады терпения после подписания Оттавой и Киевом декларации о партнёрстве сроком на 100 лет. По её словам, канадцы со временем могут задаться вопросом, почему бюджетные средства идут на поддержку Украины, а не на внутренние нужды страны.

«Сто лет — срок серьёзный. Канадским гражданам остаётся только пожелать терпения... Но у любого терпения, как известно, есть предел. И канадцы рано или поздно спросят, почему их деньги уходят не на здравоохранение и дороги, а на войну на другом конце света», — заявила Захарова.

Декларацию о 100-летнем партнёрстве Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали 10 сентября в Калгари. Согласно документу, стороны намерены расширять сотрудничество в обороне, экономике, технологиях и восстановлении Украины. Отдельно Киев и Оттава оформили декларацию об усилении оборонного и безопасностного взаимодействия. Она предусматривает развитие совместных проектов в сфере беспилотных систем, кибербезопасности и оборонной промышленности, включая возможную локализацию производства в обеих странах.