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Опубликовано 23 сентября, 13:48

Захарова пожелала канадцам терпения после соглашения с Украиной на 100 лет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала гражданам Канады терпения после подписания Оттавой и Киевом декларации о партнёрстве сроком на 100 лет. По её словам, канадцы со временем могут задаться вопросом, почему бюджетные средства идут на поддержку Украины, а не на внутренние нужды страны.

«Сто лет — срок серьёзный. Канадским гражданам остаётся только пожелать терпения... Но у любого терпения, как известно, есть предел. И канадцы рано или поздно спросят, почему их деньги уходят не на здравоохранение и дороги, а на войну на другом конце света», — заявила Захарова.

Страна-содержанка: Захарова оценила договор о партнёрстве Канады и Украины
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Декларацию о 100-летнем партнёрстве Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали 10 сентября в Калгари. Согласно документу, стороны намерены расширять сотрудничество в обороне, экономике, технологиях и восстановлении Украины. Отдельно Киев и Оттава оформили декларацию об усилении оборонного и безопасностного взаимодействия. Она предусматривает развитие совместных проектов в сфере беспилотных систем, кибербезопасности и оборонной промышленности, включая возможную локализацию производства в обеих странах.

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Александра Мышляева
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