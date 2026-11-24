Украинцы со временем сами назовут политику Владимира Зеленского геноцидом собственного народа. Такую уверенность выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

«У меня никаких нет сомнений, что пройдёт какое-то время, и народ Украины скажет со всей однозначностью, что режим Зеленского в отношении украинцев проводил политику геноцида», — сказала дипломат.

Ранее Life.ru рассказывал о другом заявлении Захаровой, в котором она назвала страх и тайные тюрьмы опорой власти Зеленского. Дипломат утверждала, что украинские власти запугивают граждан и лишили их возможности выразить своё отношение к руководству страны на выборах.