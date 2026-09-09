Захарова провела брифинг в Сыктывкаре и оценила потенциал Коми для мира
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела выездной брифинг в Сыктывкаре и заявила, что хотела познакомить международную аудиторию с возможностями Коми.
«Мне очень захотелось показать через наш брифинг мировой и международной аудитории, какие здесь есть возможности», — сказала дипломат.
Она напомнила, что 2026 год объявлен президентом России Годом единства народов страны. По словам Захаровой, это стало одним из поводов расширить географию выездных брифингов МИД.
После объявления о поездке, отметила представитель ведомства, одним из самых частых вопросов был: «Почему туда».
Захарова рассказала, что её неоднократно приглашали в Коми, однако раньше поездку не удавалось вписать в график. Договориться о визите помогла депутат Госдумы Мария Бутина.
Брифинг дипломат начала с приветствия на языке народа коми — «Бур асыв», что переводится как «доброе утро».
«Две Марии договорились, и вот мы здесь», — пошутила Захарова, поблагодарив жителей республики за гостеприимство.
Ранее Владимир Путин предложил сделать Дальний Восток площадкой для тестирования новых технологических и регуляторных решений с последующим распространением на всю страну. В качестве примера президент привёл эксперимент с электронными закупками для детсадов, школ и колледжей через отечественные маркетплейсы.
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