Захарова провела брифинг в Сыктывкаре и оценила потенциал Коми для мира

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела выездной брифинг в Сыктывкаре и заявила, что хотела познакомить международную аудиторию с возможностями Коми.

«Мне очень захотелось показать через наш брифинг мировой и международной аудитории, какие здесь есть возможности», — сказала дипломат.

Она напомнила, что 2026 год объявлен президентом России Годом единства народов страны. По словам Захаровой, это стало одним из поводов расширить географию выездных брифингов МИД.

После объявления о поездке, отметила представитель ведомства, одним из самых частых вопросов был: «Почему туда».

Захарова рассказала, что её неоднократно приглашали в Коми, однако раньше поездку не удавалось вписать в график. Договориться о визите помогла депутат Госдумы Мария Бутина.

Брифинг дипломат начала с приветствия на языке народа коми — «Бур асыв», что переводится как «доброе утро».

«Две Марии договорились, и вот мы здесь», — пошутила Захарова, поблагодарив жителей республики за гостеприимство.

Ранее Владимир Путин предложил сделать Дальний Восток площадкой для тестирования новых технологических и регуляторных решений с последующим распространением на всю страну. В качестве примера президент привёл эксперимент с электронными закупками для детсадов, школ и колледжей через отечественные маркетплейсы.