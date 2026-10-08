Захарова раскритиковала планы США по переброске войск в Прибалтику

Планы США разместить дополнительные войска в Прибалтике противоречит заявлениям Вашингтона о желании снизить напряжённость в Европе. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Подобные планы, вынашиваемые вашингтонской администрацией, идут в разрез с декларируемым ей же стремлением содействовать поиску дипломатических, политических путей снижения напряженности в Европе», — сказала она.

Захарова считает подобные действия частью курса НАТО на ускоренное наращивание сил у западных границ России. При этом объяснения альянса о якобы исходящей с Востока угрозе является ложным предлогом.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников отметил, что наращивание ЕС военного потенциала у российских границ повышает вероятность непреднамеренных инцидентов. По его словам, в Европе активно продвигается тезис о необходимости готовиться к возможному столкновению с Москвой в ближайшие годы. На этом фоне страны ЕС продолжают усиливать свои военные возможности.