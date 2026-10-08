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Опубликовано 8 октября, 14:05

Захарова раскритиковала планы США по переброске войск в Прибалтику

Мария Захарова. Обложка © Telegram/ МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram/ МИД России

Планы США разместить дополнительные войска в Прибалтике противоречит заявлениям Вашингтона о желании снизить напряжённость в Европе. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Подобные планы, вынашиваемые вашингтонской администрацией, идут в разрез с декларируемым ей же стремлением содействовать поиску дипломатических, политических путей снижения напряженности в Европе», — сказала она.

Захарова считает подобные действия частью курса НАТО на ускоренное наращивание сил у западных границ России. При этом объяснения альянса о якобы исходящей с Востока угрозе является ложным предлогом.

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Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников отметил, что наращивание ЕС военного потенциала у российских границ повышает вероятность непреднамеренных инцидентов. По его словам, в Европе активно продвигается тезис о необходимости готовиться к возможному столкновению с Москвой в ближайшие годы. На этом фоне страны ЕС продолжают усиливать свои военные возможности.

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Юлия Сафиулина
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