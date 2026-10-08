МИД России предупредил о риске инцидентов из-за военного усиления ЕС у границ РФ

Наращивание Евросоюзом военного потенциала у российских границ повышает вероятность непреднамеренных инцидентов. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников в разговоре с РИА «Новости».

По словам дипломата, в европейском общественном пространстве активно продвигается тезис о необходимости готовиться к возможному столкновению с Россией в ближайшие годы. На этом фоне страны ЕС продолжают усиливать свои военные возможности.

«Наращивание европейцами своего военного потенциала на наших границах повышает вероятность непреднамеренных инцидентов, увеличивает эскалационную неопределённость», — заявил Масленников.

Дипломат также отметил, что подготовка европейского общества к возможному конфликту с Россией становится частью текущей информационной повестки. При этом Москва рассматривает военное усиление у своих границ как фактор, способный увеличить риски непреднамеренных столкновений.

Евросоюз в последние годы последовательно наращивает оборонный потенциал и военную инфраструктуру. Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия представила дорожную карту подготовки европейских стран к возможному конфликту с Россией до 2030 года, предусматривающую развитие ПВО, беспилотных систем, военной мобильности и оборонной промышленности. В Москве подобные действия рассматривают как фактор, влияющий на безопасность России. Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников ранее заявлял, что НАТО наращивает военное присутствие в Арктике, в том числе проводя учения и отрабатывая сценарии действий в регионе. Кроме того, Life.ru писал о планах Эстонии перебросить военные подразделения к российской границе и разместить там дополнительную инфраструктуру и вооружения.