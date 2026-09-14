Захарова раскрыла китайский след фразы, которую россияне повторяют сотни лет

Оказывается, привычная россиянам фраза «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» имеет китайское происхождение. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я не знала, к своему стыду, уверена, что многие не знали, так что давайте стыдиться вместе, что выражение «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» — это, оказывается, китайское выражение, которое принадлежит китайскому военачальнику», — сказала она.

В Россию эта поговорка, как выяснилось, пришла из Китая и особенно прочно вошла в употребление начиная с 1950-х годов XX века. Захарова связала старинное изречение с современными отношениями Москвы и Пекина. По её мнению, сейчас у людей появилась возможность не только слышать о двух странах, но и лично увидеть Россию и Китай.

Отдельно представитель российского внешнеполитического ведомства высказалась о возможном введении бессрочного безвизового режима. Она считает такую перспективу важной и нужной целью. По словам дипломата, реализация этой идеи стала бы подарком не только для путешественников. Потенциальные изменения, как отметила Захарова, могли бы оказаться полезными также для представителей бизнеса и журналистского сообщества. При этом она подчеркнула, что для воплощения инициативы необходимо официально определить её в качестве цели и проработать вопрос на соответствующем межведомственном уровне.

Ранее сообщалось, что китайский турпоток в Россию заметно вырос после отмены виз. За первые три месяца 2026 года страну посетили 154,2 тыс. граждан КНР — на 44% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Увеличение числа поездок пришлось на период, когда безвизовый режим придал дополнительный импульс туристическим контактам двух государств.