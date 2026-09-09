Захарова рассказала, кого из уехавших россиян готовы принять обратно

Покинувшие Россию после начала СВО граждане смогут рассчитывать на принятие, если вернутся с раскаянием и пониманием своих ошибок. Данное заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала на брифинге.

«Прекрасно сказал Никита Михалков, что они потеряли Родину и потерялись сами. Покинули не некую абстрактную страну, а покинули свой родной дом, покинули своих близких. Как мы относимся как ведомство? Как к гражданам нашей страны, которые — одни поддались панике, вторые — может быть, были действительно обмануты, заманены, в том числе среди них есть и те, которые нарушили наши законы. Но это уже компетенция правоохранительных органов», — отметила Захарова.

Для остальных главным остаётся отношение, с которым они решат вернуться. Ситуацию дипломат сравнила с притчей о блудном сыне. Принять человека можно, если он приходит без агрессии, признаёт неправоту и раскаивается в своём поступке. Если же имели место нарушения закона, дальнейшие решения находятся уже в компетенции соответствующих органов.

Ранее Никита Михалков выразил мнение, что большинству уехавших из России после 2022 года не стоит возвращаться обратно. По его словам, основной причиной отъезда был страх потерять нажитое, хотя сами эмигранты объясняли свой поступок несогласием с якобы агрессией. Михалков сослался на мнение философа Василия Розанова, который был убеждён, что раз человек уехал, то возвращаться ему незачем.