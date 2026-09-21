Захарова рассказала о давлении на россиян на выборах в странах НАТО

Российская сторона фиксировала угрозы провокаций и физического насилия во время выборов в Госдуму на зарубежных участках. Особенно серьёзное давление, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, отмечали в странах НАТО.

«Давление было в странах НАТО просто вплоть до физического. <…> Угроза провокаций, физических каких-то актов насилия — это всё было», — сообщила Захарова в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Дипломат отметила, что угрозы касались не только возможных провокаций. Речь также шла о физических актах насилия в отношении участников избирательного процесса.

При этом, как ранее заявляла Захарова, россияне за рубежом проявили высокую активность на выборах. По её словам, явка на зарубежных участках превысила показатели предыдущего голосования. Среди участков с высокой активностью дипломат называла площадки в Казахстане, Ереване, Белграде, Кишинёве, Пхукете, на Кипре и в Пхеньяне.