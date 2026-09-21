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Опубликовано 21 сентября, 01:40

Захарова рассказала о давлении на россиян на выборах в странах НАТО

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Российская сторона фиксировала угрозы провокаций и физического насилия во время выборов в Госдуму на зарубежных участках. Особенно серьёзное давление, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, отмечали в странах НАТО.

«Давление было в странах НАТО просто вплоть до физического. <…> Угроза провокаций, физических каких-то актов насилия — это всё было», — сообщила Захарова в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Дипломат отметила, что угрозы касались не только возможных провокаций. Речь также шла о физических актах насилия в отношении участников избирательного процесса.

Захарова: Последние зарубежные участки закроются 21 сентября в 05:00 мск
Захарова: Последние зарубежные участки закроются 21 сентября в 05:00 мск

При этом, как ранее заявляла Захарова, россияне за рубежом проявили высокую активность на выборах. По её словам, явка на зарубежных участках превысила показатели предыдущего голосования. Среди участков с высокой активностью дипломат называла площадки в Казахстане, Ереване, Белграде, Кишинёве, Пхукете, на Кипре и в Пхеньяне.

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Лия Мурадьян
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