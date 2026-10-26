Япония рискует столкнуться с тяжёлыми последствиями, продолжая политику исторического ревизионизма и пересмотра итогов Второй мировой войны. С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии для документального фильма «Забытый Генерал» китайской компании «Лаолэй фильмс».

По словам дипломата, японские власти не только не приносят извинений за преступления военного прошлого, но и не желают в полной мере признавать итоги Второй мировой войны. Именно в таком подходе Москва видит одну из причин нынешних разногласий с Токио.

Особое внимание Захарова обратила на содержание японских школьных учебников. Она утверждает, что в них делается упор на территориальные претензии к соседним государствам, тогда как преступления японской армии в годы войны освещаются недостаточно.

«В японских школьных пособиях буквально сделан акцент на необоснованных территориальных претензиях Японии к соседним государствам», — указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

По оценке Захаровой, такая образовательная политика отражает общий курс японского руководства на переосмысление исторических событий. Дипломат считает подобный подход опасным и напоминает о последствиях милитаристской политики Японии в первой половине XX века.

«Это способно привести к весьма печальным последствиям, как это уже было более 80 лет назад», — предупредила она.

Представитель МИД подчеркнула, что российская сторона регулярно доводит свою позицию до японских властей. Предупреждения звучат как публично, так и по дипломатическим каналам.

Ранее Life.ru сообщал, что Захарова назвала неприемлемыми попытки Японии оспаривать принадлежность Южных Курил России. В августе 2026 года дипломат напомнила, что острова перешли под российский суверенитет по итогам Второй мировой войны. Она подчеркнула, что соответствующие договорённости были достигнуты державами-победительницами, включая США. По словам Захаровой, попытки пересмотреть этот статус поощряют реваншистские настроения в Японии и вызывают обеспокоенность у соседних государств Азиатско-Тихоокеанского региона.