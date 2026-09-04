Захарова: РФ будет привлекать внимание мира к уничтожению военных монументов

Москва намерена вынести на международный уровень историю с разрушением памятника советским военнослужащим в Саласпилсе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Монумент погибшим красноармейцам под Ригой был уничтожен 27 августа.

«Мы продолжим по каждому случаю уничтожения монументов и нарушения прибалтами, поляками и прочими государственными вандалами обязательств в сфере охраны памятников привлекать внимание международной общественности, в том числе на многосторонних площадках. Против инициаторов подобных варварских акций в России возбуждаются уголовные дела», — пишет дипломат в своём телеграм-канале.

Захарова также раскритиковала использование определения «трудовой» применительно к лагерю, считая такую формулировку попыткой уменьшить масштаб преступлений, совершённых нацистами и их идеологическими сторонниками. По её словам, Россия намерена искать возможности для сохранения памяти о погибших во время Великой Отечественной войны и связанных с ними мемориалов, даже если сами памятники уничтожаются.

Напомним, в окрестностях Риги неизвестные разрушили памятник советским воинам, погибшим при освобождении Латвии от нацистов. Речь идёт о мемориале «Саласпилс». Огромную гранитную глыбу разломили на две части. Экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин предположил, что для этого могла быть использована тяжёлая техника. Он также призвал Следственный комитет провести расследование и найти виновных.