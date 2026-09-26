Захарова: РФ не забудет тему Бучи, фальсификаторы могут быть в этом уверены

Россия продолжит поднимать тему событий в Буче и содействовать расследованиям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом дипломат написала в своём Telegram-канале после мероприятий недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

По словам Захаровой, российская сторона неоднократно обращалась к этой теме на площадках Генассамблеи. Она также сообщила, что участникам и журналистам представляли материалы Международного общественного трибунала.

«Лжецы и фальсификаторы могут быть уверены, что тему Бучи и другие провокации мы просто так не оставим, будем и далее оказывать содействие независимым специалистам и расследователям в деле выявления и донесения до мировой общественности правды», — заявила Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал иностранных журналистов самостоятельно изучить события в Буче и установить личности людей, показанных на опубликованных в 2022 году кадрах. Он заявил, что поднимает этот вопрос перед представителями СМИ уже несколько лет. Москва также обращалась в ООН с просьбой предоставить сведения о погибших. Кроме того, Лавров передал генсеку организации Антониу Гутерришу доклад Международного общественного трибунала с российской версией событий и попросил Секретариат ООН изучить материалы.