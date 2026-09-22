Захарова: Россия использует все возможности для мирного урегулирования

Россия намерена и дальше использовать возможности для мирного урегулирования конфликта на Украине. Такую позицию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова изложила в интервью проекту «Политическая кухня» Марии Бутиной.

«Все возможности, которые были связаны с переговорами, о которых нам говорили, предлагали, просили, мы использовали, используем и будем использовать. Почему? Потому что мы всегда были за мир», — сказала Захарова.

При этом представитель МИД подчеркнула, что Россия не намерена отказываться от заявленных целей специальной военной операции. В частности, Захарова назвала демилитаризацию и денацификацию Украины задачами, которые российская сторона считает необходимыми.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что России и Украине потребуется самостоятельно искать решение конфликта. Российский лидер заявил, что другие государства могут поддержать стороны и помочь в урегулировании, а возможность договорённости сохраняется.