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Опубликовано 22 сентября, 17:57

Захарова: Россия использует все возможности для мирного урегулирования

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Россия намерена и дальше использовать возможности для мирного урегулирования конфликта на Украине. Такую позицию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова изложила в интервью проекту «Политическая кухня» Марии Бутиной.

«Все возможности, которые были связаны с переговорами, о которых нам говорили, предлагали, просили, мы использовали, используем и будем использовать. Почему? Потому что мы всегда были за мир», — сказала Захарова.

При этом представитель МИД подчеркнула, что Россия не намерена отказываться от заявленных целей специальной военной операции. В частности, Захарова назвала демилитаризацию и денацификацию Украины задачами, которые российская сторона считает необходимыми.

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Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что России и Украине потребуется самостоятельно искать решение конфликта. Российский лидер заявил, что другие государства могут поддержать стороны и помочь в урегулировании, а возможность договорённости сохраняется.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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