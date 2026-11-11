Россия не намерена закрывать свой рынок для японского бизнеса, несмотря на сохраняющиеся разногласия между Москвой и Токио. Москва готова продолжать взаимодействие с иностранными компаниями, если те соблюдают российские законы и добросовестно исполняют свои обязательства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы по-прежнему открыты к справедливому, конструктивному диалогу с иностранными, в том числе и японскими компаниями, готовыми ответственно выполнять свои коммерческие и социальные обязательства, а также соблюдать, — я имею в виду японские компании, если будут готовы, — соблюдать российское законодательство», — подчеркнула дипломат.

Несмотря на охлаждение отношений между государствами, отдельные японские инвесторы продолжают работать в России. В частности, они сохраняют участие в энергетических проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Ранее Захарова отмечала заинтересованность японского бизнеса в деятельности на российском Дальнем Востоке.