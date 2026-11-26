Очередная встреча «коалиции желающих» продемонстрировала стремление европейских стран затянуть конфликт на Украине, а разговоры о мирных переговорах служат прикрытием их антироссийской политики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все их разговоры о готовности к переговорам являются ширмой сохраняющегося в Европе агрессивного настроя по отношению к России», — сказала дипломат.

Захарова считает, что действия европейских государств противоречат публичным заявлениям о стремлении к мирному урегулированию. По её оценке, очередные встречи объединения не приближают завершение боевых действий, а свидетельствуют о намерении продолжать противостояние.

«Коалиция желающих» объединяет страны, выступающие за дальнейшую поддержку Украины и обсуждающие возможные гарантии безопасности для Киева. Среди инициатив участников — формирование многонациональных сил, которые могут быть размещены на украинской территории после прекращения боевых действий.

Ранее Life.ru сообщал о встрече Владимира Зеленского с «коалицией желающих» в Берлине. Участники обсуждали дальнейшую военную помощь Украине, поставки систем ПВО и совместные оборонные проекты.