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Опубликовано 4 сентября, 13:42

Захарова сочла убийства мирных людей частью террористической истории Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Обстрелы гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей со стороны ВСУ — это лишь малая часть всей террористической истории Украины, заявила на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова — о террористической истории Украины. Видео © RT

По её словам, террористической деятельностью украинские власти занимаются многие годы, и текущие атаки на мирное население — это лишь видимая часть проблемы. Дипломат напомнила, что граждане РФ ранее неоднократно подвергались кибератакам и звонкам из мошеннических кол-центров, которые действуют на Украине.

«Причём терроризм в материализованном виде — то, что мы сейчас наблюдаем буквально каждый день <...> — это ведь только часть всей их террористической истории», — подчеркнула собеседница RT.

Захарова заявила о драматичном для Киева развитии ситуации на фронте
Захарова заявила о драматичном для Киева развитии ситуации на фронте

Напомним, ранее Мария Захарова назвала украинскую власть сочетанием госмеханизма с терроризмом. По её словам, киевский режим поражён терроризмом до самого основания, а сращивание с коррупцией и бесконтрольными денежными потоками лишь усугубляет ситуацию.

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Борис Эльфанд
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