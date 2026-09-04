Обстрелы гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей со стороны ВСУ — это лишь малая часть всей террористической истории Украины, заявила на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова — о террористической истории Украины. Видео © RT

По её словам, террористической деятельностью украинские власти занимаются многие годы, и текущие атаки на мирное население — это лишь видимая часть проблемы. Дипломат напомнила, что граждане РФ ранее неоднократно подвергались кибератакам и звонкам из мошеннических кол-центров, которые действуют на Украине.

«Причём терроризм в материализованном виде — то, что мы сейчас наблюдаем буквально каждый день <...> — это ведь только часть всей их террористической истории», — подчеркнула собеседница RT.

Напомним, ранее Мария Захарова назвала украинскую власть сочетанием госмеханизма с терроризмом. По её словам, киевский режим поражён терроризмом до самого основания, а сращивание с коррупцией и бесконтрольными денежными потоками лишь усугубляет ситуацию.