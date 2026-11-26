Сотрудникам западных оборонных компаний, которые непосредственно участвуют в атаках ВСУ на российскую территорию, грозит уголовное преследование. Такие специалисты также могут стать военной целью, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат озвучила официальную позицию Москвы на фоне сообщений о возможном участии работников европейской оборонной компании Destinus в боевых операциях на стороне Украины. Захарова сослалась на статью 51 первого дополнительного протокола к Женевским конвенциям. Согласно документу, гражданские лица утрачивают защиту от нападения на время непосредственного участия в боевых действиях.

Представитель МИД также обратила внимание на правовое положение иностранных специалистов, которые не входят в состав вооружённых сил Украины. По её словам, отсутствие статуса комбатанта лишает их иммунитета от уголовного преследования за участие в боевых операциях.

«Мы никого не пугаем. Просто напоминаем об ответственности», — подчеркнула Захарова.

На прошлой неделе российское посольство потребовало от Нидерландов разъяснений по поводу деятельности Destinus. Поводом стало журналистское расследование, согласно которому не менее 40 сотрудников предприятия могли посещать Украину и непосредственно участвовать в боевых операциях.