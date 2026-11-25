Нидерланды не намерены становиться участником конфликта на Украине, несмотря на военную поддержку Киева. Об этом заявила министр обороны королевства Дилан Йешилгёз-Зегериус, выступая в парламенте 24 ноября.

«Мы, конечно, не присутствуем на передовой. Потому что Нидерланды не являются частью этого конфликта и не хотели бы ею становиться. Когда оружейная система применяется против стороны вооружённого конфликта, это считается непосредственным участием в боевых действиях. При предоставлении общих инструкций по работе системы это не так», — сказала Йешилгёз.

Поводом для обсуждения стала публикация NRC, в которой утверждалось, что специалисты предприятия Destinus испытывали беспилотники на Украине, в том числе вблизи Харькова, а также участвовали в испытаниях ударных аппаратов, направленных на цели в районе российского Воронежа. Йешилгёз-Зегериус сообщила, что правительство запросило объяснения у Destinus. В компании отвергли утверждения о непосредственном участии своих сотрудников в боевых действиях.

Министр провела границу между технической помощью украинским военным и применением оружия. По её словам, предоставление инструкций по эксплуатации вооружений не считается участием в боевых действиях, тогда как непосредственное применение оружейных систем против противника подпадает под это определение. Если сотрудники оборонных предприятий всё же участвуют в боевых операциях, расследованием должны заниматься украинские власти. При наличии оснований к проверке может подключиться прокуратура Нидерландов.

Глава Минобороны также заявила, что ведомство не получает обязательных уведомлений о каждом испытании вооружений на Украине. Она пообещала дополнительно выяснить обстоятельства выдачи экспортных лицензий Destinus, поскольку их оформление относится к компетенции Министерства иностранных дел.

«Мы не собираемся отправлять сотрудников Министерства обороны на передовую на Украине, чтобы проверять, что там происходит», — отметила она.

Ранее российское посольство в Нидерландах направило официальный запрос в МИД королевства с требованием разъяснить возможную причастность сотрудников оружейной компании Destinus к атакам на территорию РФ. Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский также заявил, что РФ потребовала от Нидерландов объяснить использование ракет-дронов Ruta при ударе по Крымскому мосту. Дипломат обратил внимание, что при атаке, по имеющимся у Москвы сведениям, применялось вооружение нидерландской компании Destinus. Он напомнил, что министр обороны королевства недавно открыто назвал Россию врагом, и поставил под сомнение степень вовлечённости Гааги в украинский конфликт.