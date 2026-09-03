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Опубликовано 3 сентября, 02:46

Захарова сравнила обвинения Германии против России с «делом Скрипалей»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила обвинения немецких властей в адрес Москвы с историей вокруг Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. По её словам, в обоих случаях публично представленных доказательств причастности России не было.

Комментируя ситуацию на полях Восточного экономического форума, дипломат напомнила о расследовании отравления Скрипалей в Солсбери и провела параллель с нынешней риторикой Берлина.

«Это такая же история, которая имела место, я думаю, все знают и помнят, со Скрипалями», — сказала Захарова.

Слова Захаровой о «зеркальном ответе» России обеспокоили Германию
Слова Захаровой о «зеркальном ответе» России обеспокоили Германию

Ранее Германия напрямую обвинила Россию в организации попытки атаки на аэропорт Лейпцига. Москва обвинения Берлина отрицает. Временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин также отверг обвинения Парижа в причастности Москвы к инциденту. Во время вызова в МИД Франции российскому представителю повторили обвинения, ранее озвученные Германией, о якобы связи России с произошедшим.

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Виталий Приходько
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