Захарова сравнила обвинения Германии против России с «делом Скрипалей»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила обвинения немецких властей в адрес Москвы с историей вокруг Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. По её словам, в обоих случаях публично представленных доказательств причастности России не было.

Комментируя ситуацию на полях Восточного экономического форума, дипломат напомнила о расследовании отравления Скрипалей в Солсбери и провела параллель с нынешней риторикой Берлина.

«Это такая же история, которая имела место, я думаю, все знают и помнят, со Скрипалями», — сказала Захарова.

Ранее Германия напрямую обвинила Россию в организации попытки атаки на аэропорт Лейпцига. Москва обвинения Берлина отрицает. Временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин также отверг обвинения Парижа в причастности Москвы к инциденту. Во время вызова в МИД Франции российскому представителю повторили обвинения, ранее озвученные Германией, о якобы связи России с произошедшим.