Реакция официального представителя МИД России Марии Захаровой на антироссийские шаги Берлина после инцидента в Лейпциге продемонстрировала твёрдость позиции Москвы. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

По оценке издания, Захарова ясно обозначила, что российская сторона не намерена оставаться в стороне. Ответ Москвы будет «зеркальным» — так же, как это было с прежними санкциями, которые в России считают односторонними и несправедливыми. Среди возможных мер, по данным газеты, обсуждается закрытие Институтов Гёте.

Как отмечает Berliner Zeitung, в Германии встречные действия России используют как предлог для ещё более жёстких высказываний. Из-за постепенного нагнетания напряжённости немецкое общество всё чаще воспринимает противостояние с крупнейшей ядерной державой как нечто обычное.

Автор материала считает, что власти ФРГ стремятся возложить на Россию вину за свои внутренние трудности. Однако попытки сделать из Москвы «идеального врага» и списать на неё снижение уровня жизни или возвращение призыва, по мнению журналиста, изначально бесперспективны.

Ранее президент России Владимир Путин назвал новые антироссийские решения Германии ошибкой её властей. По его словам, эти шаги идут вразрез с интересами самих немцев. Российский лидер связал поведение Берлина с внутренней политической ситуацией, указав на падение рейтингов правящих сил и приближающиеся выборы, в том числе в Саксонии.