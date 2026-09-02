Слова Захаровой о «зеркальном ответе» России обеспокоили Германию
Berliner Zeitung: Слова Захаровой показали решимость Москвы отвечать ФРГ
Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Реакция официального представителя МИД России Марии Захаровой на антироссийские шаги Берлина после инцидента в Лейпциге продемонстрировала твёрдость позиции Москвы. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
По оценке издания, Захарова ясно обозначила, что российская сторона не намерена оставаться в стороне. Ответ Москвы будет «зеркальным» — так же, как это было с прежними санкциями, которые в России считают односторонними и несправедливыми. Среди возможных мер, по данным газеты, обсуждается закрытие Институтов Гёте.
Как отмечает Berliner Zeitung, в Германии встречные действия России используют как предлог для ещё более жёстких высказываний. Из-за постепенного нагнетания напряжённости немецкое общество всё чаще воспринимает противостояние с крупнейшей ядерной державой как нечто обычное.
Автор материала считает, что власти ФРГ стремятся возложить на Россию вину за свои внутренние трудности. Однако попытки сделать из Москвы «идеального врага» и списать на неё снижение уровня жизни или возвращение призыва, по мнению журналиста, изначально бесперспективны.
Напомним, Берлин официально возложил вину за происшествие с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле на Москву. Вслед за этим обвинением немецкий кабмин анонсировал пакет ответных шагов: речь идёт о ликвидации генконсульства РФ в Бонне и денонсации прежних договоренностей, касающихся деятельности Русского дома в Берлине. Параллельно Германия ужесточает паспортно-визовые процедуры на въезде для российских граждан.
Ранее президент России Владимир Путин назвал новые антироссийские решения Германии ошибкой её властей. По его словам, эти шаги идут вразрез с интересами самих немцев. Российский лидер связал поведение Берлина с внутренней политической ситуацией, указав на падение рейтингов правящих сил и приближающиеся выборы, в том числе в Саксонии.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.