Возможное введение Арменией визового режима с Россией коснётся не только отношений между двумя странами, но и собственных граждан. Об этом Life.ru сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова. Видео © Life.ru

«Если Армения вдруг ещё и визы введёт, то она введёт их не против нас, она введёт их против своих собственных граждан. Она ведёт их против, в том числе, я не могу сказать даже армянской диаспоры в нашей стране, потому что мы не делимся, правда, вот в этом контексте против граждан России, у которых огромное количество родственников в Армении», — сказала дипломат.

Поэтому, по словам Захаровой, такое решение затронет людей, связанных с республикой родственными отношениями, армянской культурой и историей. Представитель МИД РФ связала возможное изменение визового режима с тем, что происходит внутри самой Армении. По её словам, представители нынешнего руководства страны преследуют общественных деятелей, представителей Армянской апостольской церкви и журналистов. В отношении одних возбуждают уголовные дела и отправляют их в тюрьму, а против других, по её словам, проводят кампании травли.

«Надо просто это помнить, что это не против нас будет сделано, а против тех людей, которые воспринимают Армению как свою историческую родину, у которых связи с Арменией, которые являются по крови, по духу, частью армянской культуры и армянской истории», — отметила она.

Говоря о возможном введении виз Сербией, представитель МИД России предложила сербскому руководству поинтересоваться, насколько такое решение отвечает интересам граждан страны. Она отметила, что «сербы бы ответили».

Захарова также прокомментировала заявление Владимира Зеленского об опасности воздушного пространства России и угрозе для гражданской авиации. Она отметила, что подобные слова исходят от человека, который представляет себя главой государства, и поэтому, по её мнению, должны вызвать реакцию международного сообщества.

«Те, кто создавал Зеленского как политическую фигуру, как, так сказать, вот этого самого главаря бандформирования, должны задаться вопросом: а понимают ли они, что они стали и являются частью вот такого международного террористического интернационала? И от этого не отмыться. Вот это действительно то, что волнует», — отметила дипломат.

Она связала западное финансирование Украины с проводимой Зеленским политикой, которую назвала террористической, и отдельно подчеркнула масштаб этой финансовой поддержки — от миллионов и миллиардов до сотен миллиардов.

Ранее Мария Захарова заявила, что западные страны постепенно снижают общественную чувствительность к преступлениям нацизма, что может привести к его оправданию. По её словам, речь идёт не только о лицемерии отдельных политиков, а о попытках изменить отношение общества к историческим событиям и сделать ранее неприемлемые явления менее шокирующими. По её мнению, подобный процесс связан с постепенным привыканием людей к проявлениям жестокости.