Захарова: Россия не получила от США запрос на агреман для нового посла

Москва не получила от Вашингтона официального запроса на согласование кандидатуры нового американского посла. Об этом сообщила РИА «Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я хочу сказать, что мы до сих пор не получали запроса на агреман для нового посла США», — отметила дипломат на полях Восточного экономического форума.