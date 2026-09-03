Захарова: Россия не получила от США запрос на агреман для нового посла
Обложка © Life.ru
Москва не получила от Вашингтона официального запроса на согласование кандидатуры нового американского посла. Об этом сообщила РИА «Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Я хочу сказать, что мы до сих пор не получали запроса на агреман для нового посла США», — отметила дипломат на полях Восточного экономического форума.
Напомним, ранее пресс-служба американского посольства в Москве сообщила, что посол США в России Линн Трейси покинет пост. В опубликованном заявлении дипмиссии подчёркивается, что госпожа Трейси на протяжении всей своей карьеры способствовала укреплению взаимопонимания между странами, руководствуясь принципами свободы, чести и приверженности истине.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.