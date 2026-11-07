Российская теннисистка Анастасия Захарова пробилась в полуфинал турнира категории WTA 250 в индийском Ченнаи. Её соперница, итальянка Лукреция Стефанини, отказалась от продолжения четвертьфинального матча из-за травмы ноги.

К моменту завершения встречи россиянка уверенно лидировала со счётом 6:2, 5:2. Соперницы провели на корте 1 час 46 минут. Стефанини испытывала проблемы с передвижением и не смогла доиграть вторую партию.

24-летняя Захарова занимает 107-е место в мировом рейтинге, тогда как её соперница располагается на 117-й строчке. Для россиянки этот полуфинал стал вторым на турнирах основного тура WTA за карьеру.

За выход в финал Захарова поборется с польской теннисисткой Магдой Линетт, занимающей 68-е место в мировом рейтинге. В четвертьфинале представительница Польши обыграла японку Май Хонтаму со счётом 4:6, 7:5, 6:4.

Примечательно, что Захарова и Линетт уже встречались в конце октября на турнире в китайском Гуанчжоу. Тогда сильнее оказалась польская спортсменка, победившая в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:4. Теперь у россиянки появится возможность взять реванш.

Ранее Life.ru рассказывал, что Диана Шнайдер обыграла Лейлу Фернандес в финале турнира в Токио. Для россиянки этот титул стал шестым в карьере.