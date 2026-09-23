Захарова высмеяла мировое турне Зеленского в поисках военной помощи

Владимир Зеленский продолжает зарубежные поездки, пытаясь наскрести военной помощи для продолжения боевых действий. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавний визит украинского политика в Канаду.

«Продолжаем наблюдать, как Владимир Зеленский колесит по миру в поисках поддержки», — отметила дипломат.

Остальную часть его зарубежной активности она также связала с получением новых вооружений и финансовой помощи.

Во время поездки в Канаду стороны объявили об углублении долгосрочного сотрудничества. Оттава также согласовала выделение 350 млн канадских долларов на средства ПВО, включая ракеты-перехватчики. Захарова, в свою очередь, назвала украинские власти «международным иждивенцем», заявив, что значительная часть поддержки поступает от западных государств.

Ранее Life.ru писал, что Киев предложил союзникам передать ракеты ПВО из собственных запасов в обмен на будущие поставки. Речь шла в том числе о перехватчиках Patriot, боеприпасах для SAMP/T и IRIS-T.