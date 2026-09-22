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Регион
Опубликовано 22 сентября, 03:08

Захарова: Выступление Лаврова на форуме о фейках будет для многих шоком

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Международный форум «Диалог о фейках 4.0» стартует в Москве 22 сентября. На церемонии открытия выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров. О предстоящем участии главы внешнеполитического ведомства сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Захарова отметила колоссальный интерес к мероприятию. Форум зародился в 2023 году и за короткое время стал одной из ключевых международных площадок в области фактчекинга.

Министр иностранных дел впервые выступит на этом мероприятии. Его речь затронет различные аспекты противодействия русофобской и антироссийской пропаганде на конкретных примерах.

«Действительно будет для многих шоком», — сказала дипломат о предстоящем выступлении министра.

Другие подробности содержания выступления представитель МИД заранее раскрывать не стала.

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Ранее сообщалось, что Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведут встречу 24 сентября в Нью-Йорке. Переговоры запланировали на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию на сессии возглавляет глава МИД, который отправится в Нью-Йорк 22 сентября. Выступление Лаврова с трибуны Генассамблеи запланировано на 26 сентября.

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