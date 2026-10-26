Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в попытках уничтожить свидетельства их союзнических отношений с Советским Союзом в годы Второй мировой войны. Такое мнение дипломат высказала в комментарии для документального фильма «Забытый генерал» китайской компании «Лаолэй фильмс».

По словам Захаровой, правительства западных государств сегодня предпочитают не вспоминать о совместной борьбе против нацизма. Более того, как считает представитель МИД, они предпринимают усилия, чтобы стереть исторические свидетельства сотрудничества с СССР.

«К великому сожалению, сейчас в наши дни правительства западных стран предпочитают не только не вспоминать о боевом братстве тех лет, но делают всё, чтобы уничтожать свидетельства нашего союзничества», — подчеркнула дипломат.

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