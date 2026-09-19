«Мы соскучились»: Захарова высказалась об отношениях России и Грузии

Россияне и грузины «соскучились друг по другу», а снятие визовых ограничений стало долгожданным шагом для развития контактов между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС по итогам Международного фестиваля молодёжи.

Дипломат напомнила, что официальных дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси сейчас нет, однако продолжают развиваться торгово-экономические и гуманитарные связи. Отдельно она отметила возможность свободнее путешествовать между странами.

«Наконец-то — и в данном случае употреблю слово „аллилуйя“, потому что это было настолько долгожданно — были сняты визовые ограничения. <...> Мы действительно соскучились. Вот лучшее слово: мы соскучились друг по другу», — сказала Захарова.

По её словам, снятие ограничений позволило значительно расширить возможности для поездок в Россию: если раньше участие в различных мероприятиях было доступно лишь отдельным грузинским группам и делегациям, теперь приехать может любой гражданин страны.

Захарова также отметила развитие туризма в Грузии среди россиян и заявила, что Россия, в свою очередь, ждёт гостей из республики как с туристическими, так и с гуманитарными, экономическими и деловыми целями.

Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений с 2008 года. В мае 2023-го Москва отменила визовый режим для граждан Грузии и сняла запрет на прямое авиасообщение, а в октябре 2024 года безвизовый порядок распространили на всех грузинских граждан, включая приезжающих в Россию для работы и учёбы.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал ксенофобию и русофобию опасными явлениями. Политик пообещал уничтожать их в зародыше.