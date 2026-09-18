Захарова заявила, что выборы в Госдуму проходят «под пулями»

Выборы депутатов Госдумы проходят не только в условиях давления со стороны Запада, но и «под пулями». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Выборы проходят в беспрецедентных условиях, не просто политического давления Запада. Выборы проходят под пулями», — сказала дипломат

Ранее Life.ru писал, что Захарова сообщила о провокациях и атаках на российские избирательные участки уже в первый день голосования. По её словам, речь идёт в том числе об атаках украинских беспилотников и распространении дезинформации вокруг выборов. Дипломат также заявляла о давлении на организацию голосования за пределами России.