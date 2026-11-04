Малые народы России могут сохранять язык и культуру, оставаясь полноценной частью общества. В Западной Европе им приходится годами добиваться признания прав, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По оценке дипломата, европейские национальные меньшинства нередко оказываются обособлены от остального населения. Возможность развивать родной язык им преподносят как особую привилегию, а право на национальную гордость приходится отстаивать в международных структурах, включая Европарламент.

Российский же подход позволяет народам ежедневно сохранять и развивать свою самобытность. Для этого им не нужно замыкаться в отдельных сообществах или добиваться специальных разрешений, отметила Захарова в эфире радио Sputnik.