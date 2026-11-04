Владимир Зеленский обещал украинцам мир и благополучие, но в итоге поставил под угрозу жизни тех, кто ему поверил, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её оценке, придя к власти, Зеленский устроил терроре в отношении собственного народа. Он начал «пожирать и уничтожать» людей при помощи «любимой игрушки» — мясорубки.

«С детства любимой игрушкой Зеленского, по воспоминаниям его мамы, была мясорубка. Просто сейчас она в масштабах всей Украины», — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.