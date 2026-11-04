Захарова: Зеленский устроил мясорубку в масштабах всей Украины
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Владимир Зеленский обещал украинцам мир и благополучие, но в итоге поставил под угрозу жизни тех, кто ему поверил, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её оценке, придя к власти, Зеленский устроил терроре в отношении собственного народа. Он начал «пожирать и уничтожать» людей при помощи «любимой игрушки» — мясорубки.
«С детства любимой игрушкой Зеленского, по воспоминаниям его мамы, была мясорубка. Просто сейчас она в масштабах всей Украины», — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.
Ранее Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский удерживает власть, запугивая собственных граждан. По её словам, пыточные тюрьмы на Украине стали опорой действующего режима.