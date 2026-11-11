Возможное введение Молдавией визового режима с Россией в первую очередь осложнит жизнь гражданам самой республики. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 11 ноября.

«Это решение ударит, прежде всего, по рядовым молдаванам, по их возможности осуществлять контакты с родственниками, знакомыми, которые проживают в нашей стране», — заявила дипломат.

Так Захарова прокомментировала слова премьер-министра Молдавии Василе Тофана, который ранее допустил отмену безвизового режима с Россией и Белоруссией ради вступления республики в Евросоюз.

Сейчас между Россией и Молдавией сохраняется безвизовый режим. Российские граждане могут находиться в республике до 90 дней в течение полугода без оформления визы. Возможное изменение правил поездок может затронуть семейные связи и поездки граждан двух государств.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Молдавии допустил введение виз для россиян ради евроинтеграции. Василе Тофан отметил, что Кишинёв намерен продолжать сближение с Евросоюзом и ради этого может пересмотреть действующий безвизовый режим с Россией и Белоруссией.