Захарову удивило неожиданное обращение Путина к Сигалу с трибуны ВЭФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неожиданным обращение президента России Владимира Путина к американскому актёру Стивену Сигалу во время пленарного заседания Восточного экономического форума.

По словам дипломата, глава государства, говоря о народной дипломатии, отдельно представил Сигала, который находился в первом ряду среди участников мероприятия.

«Очень неожиданным, честно могу сказать, жестом было то, что президент России, упомянув народную дипломатию, ещё и представил Стивена Сигала, который сидел в первом ряду», — сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Она отметила, что такой шаг, по её мнению, отражает особое отношение к людям, которые выступают за развитие гуманитарных и культурных связей между странами. Захарова считает, что такой поступок показал широту души президента и его восприятие мира.

«Несмотря ни на какие гадости, которые льются порой из различных источников США... мы умеем видеть лучше, умеем ценить и выделять то, что действительно имеет непреходящее значение», — добавила представитель МИД РФ.

Сигал занимает должность специального представителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия. Ранее на пленарной сессии ВЭФ Владимир Путин заявил, что Стивен Сигал известен не только как актёр, но и как большой друг России.