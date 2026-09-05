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Регион
Опубликовано 5 сентября, 09:46

Захарову удивило неожиданное обращение Путина к Сигалу с трибуны ВЭФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неожиданным обращение президента России Владимира Путина к американскому актёру Стивену Сигалу во время пленарного заседания Восточного экономического форума.

По словам дипломата, глава государства, говоря о народной дипломатии, отдельно представил Сигала, который находился в первом ряду среди участников мероприятия.

«Очень неожиданным, честно могу сказать, жестом было то, что президент России, упомянув народную дипломатию, ещё и представил Стивена Сигала, который сидел в первом ряду», — сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Она отметила, что такой шаг, по её мнению, отражает особое отношение к людям, которые выступают за развитие гуманитарных и культурных связей между странами. Захарова считает, что такой поступок показал широту души президента и его восприятие мира.

«Несмотря ни на какие гадости, которые льются порой из различных источников США... мы умеем видеть лучше, умеем ценить и выделять то, что действительно имеет непреходящее значение», — добавила представитель МИД РФ.

Сигал ответил, готов ли стать «посланцем мира» после слов Путина
Сигал ответил, готов ли стать «посланцем мира» после слов Путина

Сигал занимает должность специального представителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия. Ранее на пленарной сессии ВЭФ Владимир Путин заявил, что Стивен Сигал известен не только как актёр, но и как большой друг России.

Больше новостей о жизни и заявлениях известных артистов — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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