Захарян забил первый гол в сезоне и помог «Реал Сосьедад» обыграть «Депортиво»

Российский полузащитник Арсен Захарян забил первый гол в сезоне-2026/27 и помог испанскому «Реал Сосьедад» обыграть «Депортиво» со счётом 3:2 в восьмом туре Ла Лиги. Футболист впервые в нынешнем чемпионате вышел в стартовом составе и отличился уже на 34-й минуте встречи в Сан-Себастьяне.

Хозяева открыли счёт на 29-й минуте благодаря голу Хона Мартина. Спустя пять минут Захарян получил мяч у границы штрафной площади после неудачного удара партнёра и точно пробил в нижний угол ворот, удвоив преимущество своей команды.

Для 23-летнего россиянина этот мяч стал первым за «Реал Сосьедад» почти за год. В последний раз он отличался 28 октября 2025 года в кубковой встрече с «Негрейрой». В чемпионате Испании Захарян не забивал ещё дольше — с 23 февраля 2025 года.

Во втором тайме встреча превратилась в настоящую борьбу: команды завершали матч с двумя удалениями, а итоговый счёт составил 3:2 в пользу клуба из Сан-Себастьяна. Победный результат позволил «Реал Сосьедад» набрать важные очки в чемпионате.

Захарян выступает за испанскую команду с августа 2023 года, когда перешёл из московского «Динамо». Его контракт рассчитан до июня 2029-го. Последние два сезона россиянину мешали многочисленные травмы, из-за которых он пропустил 49 матчей.

Ранее Life.ru сообщал, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в пятёрку лучших ассистентов чемпионата Франции. В домашнем матче против «Тулузы», завершившемся со счётом 2:2, россиянин на 29-й минуте помог Эдану Диопу открыть счёт. Эта результативная передача стала для Головина третьей в сезоне и позволила ему закрепиться среди лидеров Лиги 1 по количеству голевых пасов.