Премьер-министр Болгарии Румен Радев раскритиковал планы Еврокомиссии ограничить участие российских спортсменов в соревнованиях на территории Евросоюза. Он считает, что европейские власти заходят слишком далеко, распространяя политические ограничения на спорт, туризм и культурные мероприятия.

«В этой ситуации мы говорим не только о спортсменах. Мы говорим и о туризме, связанном со спортивными мероприятиями и активным отдыхом, даже культурными событиями. Полагаю, что мы заходим слишком далеко, политизируя подобным способом спорт и культурные мероприятия. Мы по этому поводу имеем свои возражения», — заявил Радев.

Еврокомиссия представила 22-й пакет санкций против России 23 ноября. Среди предложенных мер — запрет на участие российских команд и спортсменов в соревнованиях в ЕС под национальным флагом, использование официальной российской символики, а также ограничения на финансирование европейских спортивных и культурных организаций российскими спонсорами.

Кроме того, Брюссель предлагает ограничить выдачу шенгенских виз российским спортсменам, выступающим на соревнованиях с использованием национальной символики. Новые меры пока требуют согласования странами Евросоюза.

Радев выступил с критикой инициативы накануне саммита ЕС в Брюсселе, который проходит 26–27 ноября.

Между тем в Международном олимпийском комитете выступили против ограничения прав спортсменов на основании их гражданства. Особую обеспокоенность в спортивном сообществе вызывает возможное влияние визовых запретов на проведение отборочных турниров к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.