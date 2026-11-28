В России нет единого ограничения на количество кошек и собак, которых разрешено держать в квартире. Однако владельцы питомцев обязаны соблюдать санитарные нормы и не создавать неудобств соседям, рассказал РИА «Новости» заместитель председателя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский.

По словам парламентария, само по себе наличие нескольких питомцев в жилом помещении не считается нарушением закона. Допустимое количество животных зависит от способности хозяина обеспечить им надлежащий уход и соблюдать ветеринарные требования. При этом содержание питомцев не должно приводить к антисанитарии, создавать угрозу безопасности окружающих или нарушать покой других жильцов.

Якубовский также обратил внимание на необходимость учитывать местное законодательство. Российские регионы вправе вводить дополнительные требования к содержанию домашних животных. За несоблюдение установленных правил владельцам грозит административная ответственность.