Закон не считает хвосты: Сколько кошек и собак россиянам можно держать в квартире
Депутат Якубовский: В России нет ограничения на число кошек и собак в квартире
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В России нет единого ограничения на количество кошек и собак, которых разрешено держать в квартире. Однако владельцы питомцев обязаны соблюдать санитарные нормы и не создавать неудобств соседям, рассказал РИА «Новости» заместитель председателя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский.
По словам парламентария, само по себе наличие нескольких питомцев в жилом помещении не считается нарушением закона. Допустимое количество животных зависит от способности хозяина обеспечить им надлежащий уход и соблюдать ветеринарные требования. При этом содержание питомцев не должно приводить к антисанитарии, создавать угрозу безопасности окружающих или нарушать покой других жильцов.
Якубовский также обратил внимание на необходимость учитывать местное законодательство. Российские регионы вправе вводить дополнительные требования к содержанию домашних животных. За несоблюдение установленных правил владельцам грозит административная ответственность.
Ранее юрист Ольга Георгиева рассказала об ответственности за разведение домашней птицы в квартире. За нарушение санитарных требований хозяину грозит штраф от 500 до тысячи рублей, а за использование жилого помещения не по назначению — от тысячи до 1,5 тысячи рублей.