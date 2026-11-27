Денег куры не клюют? Как наказать соседей за разведение птиц в квартире
Юрист Георгиева: За разведение кур в квартире хозяин рискует лишиться жилья
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Если из соседской квартиры по дому разносится запах куриного помёта, жильцы могут потребовать, чтобы хозяева убрали птиц, рассказала юрист Алла Георгиева. По её словам, прямого запрета на разведение птицы в квартире нет, однако хозяевам придётся соблюдать ветеринарные и санитарные правила.
В частности, нужно прививать птиц, дезинфицировать помещение и обезвреживать помёт. Иначе жильцы могут обратиться с жалобой в управляющую компанию, ТСЖ, Роспотребнадзор или жилищную инспекцию. За нарушение санитарных правил владельцу грозит штраф от 500 до 1000 рублей, а за использование жилья не по назначению — от 1000 до 1500 рублей.
Соседи также вправе потребовать в суде компенсацию морального вреда. Если собственник игнорирует предписания и продолжает нарушать права соседей, суд может принять крайнюю меру — выставить квартиру на торги. Бывшему владельцу выплатят вырученные деньги за вычетом расходов на исполнение решения суда, заключила собеседница «Москвы 24».
Ранее россиянам объяснили, как приструнить соседей с вечным ремонтом или громкой музыкой. По словам юриста, в некоторых регионах штраф за шум дома достигает 5000 рублей.