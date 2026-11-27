Если из соседской квартиры по дому разносится запах куриного помёта, жильцы могут потребовать, чтобы хозяева убрали птиц, рассказала юрист Алла Георгиева. По её словам, прямого запрета на разведение птицы в квартире нет, однако хозяевам придётся соблюдать ветеринарные и санитарные правила.

В частности, нужно прививать птиц, дезинфицировать помещение и обезвреживать помёт. Иначе жильцы могут обратиться с жалобой в управляющую компанию, ТСЖ, Роспотребнадзор или жилищную инспекцию. За нарушение санитарных правил владельцу грозит штраф от 500 до 1000 рублей, а за использование жилья не по назначению — от 1000 до 1500 рублей.

Соседи также вправе потребовать в суде компенсацию морального вреда. Если собственник игнорирует предписания и продолжает нарушать права соседей, суд может принять крайнюю меру — выставить квартиру на торги. Бывшему владельцу выплатят вырученные деньги за вычетом расходов на исполнение решения суда, заключила собеседница «Москвы 24».