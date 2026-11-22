За шумный ремонт или громкую музыку в часы тишины жильцу может грозить штраф от 500 до 3000 рублей, а в отдельных регионах — до 5000 рублей, рассказала юрист София Разумовская. По её словам, каждый регион сам решает, в какие часы нельзя шуметь и сколько придётся заплатить за нарушение.

В Москве, например, шумный ремонт разрешён с понедельника по субботу с 9:00 до 19:00 с перерывом с 13:00 до 15:00. В воскресенье и нерабочие праздники такие работы запрещены. Для столичных новостроек действует исключение. В первые полтора года после ввода дома в эксплуатацию дневной перерыв при ремонте соблюдать не требуется.

Если соседи шумят в запрещённое время, нужно вызвать полицию и записать шум на телефон так, чтобы можно было установить время записи. Управляющая компания может составить акт и передать его в полицию, а самостоятельно штрафовать жильцов она не вправе, отметила собеседница URA.ru.

«Закон учитывает любые звуки, если они превышают предельно допустимый уровень: днём — 55 дБА, ночью — 45 дБА. Эти параметры закреплены в санитарных правилах», — заключила эксперт.