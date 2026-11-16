Если комнаты в соседней квартире заставлены кроватями, а постояльцы постоянно сменяют друг друга, у жильцов дома есть повод обратиться в надзорные органы, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, проверяющие могут усмотреть в этом признаки нелегального общежития. ЖК РФ запрещает оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирного дома.

«Запретить соседу сдавать свою квартиру напрямую не получится, но добиться выселения шумной бригады и закрыть стихийное общежитие вполне реально через обращения в надзорные органы», — отметил собеседник RT.

Основанием для жалобы может стать и постоянный шум по ночам. Ответственность за него устанавливают региональные законы о тишине. Если постояльцы нарушают санитарные требования, в том числе в общем подъезде, гражданам может грозить штраф от 500 до 1000 рублей.

Отдельно специалист напомнил о регистрации жильцов. Если она обязательна, но её не оформили, штраф может грозить и хозяину, и квартирантам. У собственника, который скрыл доход от сдачи жилья, помимо самого налога могут взыскать пени и штраф — от 20 до 40% неуплаченной суммы.