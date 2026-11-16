Кровати вместо комнат и шумные бригады: Как закрыть стихийное общежитие за стеной
Эксперт Бондарь: Соседи могут добиться закрытия нелегальной гостиницы в квартире
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Если комнаты в соседней квартире заставлены кроватями, а постояльцы постоянно сменяют друг друга, у жильцов дома есть повод обратиться в надзорные органы, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, проверяющие могут усмотреть в этом признаки нелегального общежития. ЖК РФ запрещает оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирного дома.
«Запретить соседу сдавать свою квартиру напрямую не получится, но добиться выселения шумной бригады и закрыть стихийное общежитие вполне реально через обращения в надзорные органы», — отметил собеседник RT.
Основанием для жалобы может стать и постоянный шум по ночам. Ответственность за него устанавливают региональные законы о тишине. Если постояльцы нарушают санитарные требования, в том числе в общем подъезде, гражданам может грозить штраф от 500 до 1000 рублей.
Отдельно специалист напомнил о регистрации жильцов. Если она обязательна, но её не оформили, штраф может грозить и хозяину, и квартирантам. У собственника, который скрыл доход от сдачи жилья, помимо самого налога могут взыскать пени и штраф — от 20 до 40% неуплаченной суммы.
Ранее юрист объяснила, что из-за постоянного шума за стеной квартиросъёмщик может потребовать расторгнуть договор и вернуть деньги. Для этого важно показать, что хозяин знал о проблеме ещё до заселения и скрыл её.