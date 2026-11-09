Тараканы или плесень в съёмной квартире могут стать основанием для расторжения договора и возврата залога, рассказала юрист Алла Георгиева. По её словам, собственник отвечает за недостатки жилья, даже если при сдаче не знал о них.

«Кроме того, арендатор может потребовать возмещения всех расходов на дезинфекцию, которую ему пришлось проводить самостоятельно», — отметила специалист в беседе с «Москвой 24».

Исключение составляют ситуация, когда хозяин заранее предупредил о проблеме и закрепил в договоре, что она не является основанием для расторжения. Подписав такой документ, квартиросъёмщик принимает эти условия.

В остальных случаях можно съехать и направить владельцу письменную претензию. В ней следует потребовать расторгнуть договор, вернуть залог и плату за дни, когда жильё уже не использовалось. Если собственник откажется, спор придётся решать через суд, где можно также заявить проценты за удержание денег.

Если квартиру сдаёт индивидуальный предприниматель или организация, возможно также взыскание компенсации морального вреда. Кроме того, арендодателю может грозить штраф в размере 50% от присуждённой судом суммы, заключила эксперт.

Ранее москвич съехал из квартиры у Патриарших прудов из-за тараканов и потребовал вернуть залог в 99 тысяч рублей. Мужчина платил за жильё 100 тысяч рублей в месяц, однако избавиться от насекомых не помогла даже профессиональная обработка.