Специальная военная операция должна завершиться полноценным урегулированием конфликта, а не временной остановкой боевых действий. При этом условия завершения противостояния должны соответствовать интересам России. Такое мнение высказал режиссёр Никита Михалков в беседе с ТАСС, комментируя итоги трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.

«Войну нужно закончить. Закончить, а не остановить. Это разные вещи. И закончить её мы должны на наших условиях: не мы её начали, не мы бомбили Донбасс, где гибли граждане с российскими паспортами», — заявил Михалков.

Таким образом, режиссёр выступил против сценария, при котором стороны ограничатся прекращением боевых действий без окончательного урегулирования разногласий. Свою позицию он объяснил событиями в Донбассе, возложив ответственность за начало конфликта на украинскую сторону.

Заявление прозвучало после переговоров представителей России, США и Украины, состоявшихся 10–11 ноября в столице ОАЭ.