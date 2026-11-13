Требование России предоставить ей гарантии безопасности при урегулировании конфликта на Украине является законным. Такое мнение высказал посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью RTVI. По его словам, будущие договорённости должны учитывать интересы безопасности обеих сторон.

«Украина, безусловно, в них нуждается, Россия также говорит, что ей нужны эти гарантии, — полагаю, это законное требование», — заявил дипломат.

Де Ривьер отметил, что вопросы безопасности необходимо обсуждать в рамках мирного процесса. При этом, по его мнению, важно не только добиться прекращения боевых действий, но и создать условия, при которых конфликт не повторится.

Отдельное внимание французский посол уделил восстановлению Украины. Он рассказал об идее сформировать так называемый «пакет мер процветания», который должен определить будущие финансовые обязательства участников урегулирования.

«Кто внесёт вклад? Кто, за что и как будет платить? Это очень важно», — подчеркнул глава дипмиссии.

По мнению де Ривьера, обсуждать эти вопросы без участия европейских стран невозможно. Он считает, что именно Европа будет играть ключевую роль в предоставлении гарантий безопасности и финансировании восстановления Украины.

Дипломат также положительно оценил возобновление переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, хотя признал, что обсуждение возможного соглашения пока находится на предварительной стадии. Париж рассчитывает на прекращение огня и дальнейший поиск дипломатических решений.