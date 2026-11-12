Как именно Канада собирается не пустить российских хоккеистов на молодёжный чемпионат мира 2027 года, если у них есть визы, — вопрос, на который публичного ответа пока нет. Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Абзацем» перебрала возможные варианты и не нашла убедительного.

«Они что, закроют двери стадиона? Не будут пускать команду или что?» — приводит издание её слова. По мнению парламентария, если международная федерация запросит обоснование, Канаде придётся чётко обозначить механизм.

Журова предположила, что речь может идти об охране на стадионе или о действиях в аэропорту. Но, по её словам, непонятно, что именно нужно сделать, чтобы не пустить людей с визами.

Журова считает, что федерация должна отреагировать на ситуацию. По её мнению, справедливым ответом могло бы стать лишение Канады организационных привилегий.