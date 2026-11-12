«Закроют двери стадиона?» В ГД ответили на угрозы Канады не пустить хоккеистов из РФ на ЧМ-2027
Депутат Журова: Угрозы Канады не пустить хоккеистов на ЧМ-2027 вызывают вопросы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Как именно Канада собирается не пустить российских хоккеистов на молодёжный чемпионат мира 2027 года, если у них есть визы, — вопрос, на который публичного ответа пока нет. Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Абзацем» перебрала возможные варианты и не нашла убедительного.
«Они что, закроют двери стадиона? Не будут пускать команду или что?» — приводит издание её слова. По мнению парламентария, если международная федерация запросит обоснование, Канаде придётся чётко обозначить механизм.
Журова предположила, что речь может идти об охране на стадионе или о действиях в аэропорту. Но, по её словам, непонятно, что именно нужно сделать, чтобы не пустить людей с визами.
Журова считает, что федерация должна отреагировать на ситуацию. По её мнению, справедливым ответом могло бы стать лишение Канады организационных привилегий.
Напомним, что канадское правительство уведомило национальную хоккейную федерацию и Международную федерацию хоккея (IIHF) о визовых ограничениях. Причём запрет затронет даже российских игроков, которые уже находятся в стране и имеют действующие документы. Выступить на турнире под нейтральным флагом им также не разрешат.