«Закрыли небо, зарыли в землю»: В Минобороны показали, как ВС РФ разгромили ВСУ

Подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ нанесли серию ударов по позициям ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Десантники уничтожают технику, живую силу, пункты управления и места запуска беспилотников, сообщило Минобороны России.

Видео © Минобороны России

Особенно результативным, по данным военного ведомства, оказался один из вылетов ударных беспилотников коптерного типа. Российские операторы уничтожили два танка, группу украинских военнослужащих и несколько пунктов управления БПЛА.

Минобороны также опубликовало кадры боевой работы подразделения. На записи показаны обнаружение целей с воздуха и последующие удары по позициям и технике противника.

В ведомстве подчеркнули, что десантники одновременно работают по наземным целям и объектам беспилотной авиации ВСУ. Под удары попадают как пункты, откуда операторы управляют дронами, так и места их запуска.

Псковское соединение ВДВ действует в составе группировки войск «Центр». Российские подразделения продолжают наступательные действия на Добропольском направлении. По данным Минобороны, бои идут в том числе в южной и центральной частях Доброполья, где штурмовые группы продвигаются в городской застройке.

Российские войска в последние дни продолжают давить на позиции ВСУ в районе Доброполья. 6 октября Life.ru сообщал о продвижении группировки «Центр» и ударах операторов БПЛА по опорным пунктам и технике противника. По данным Минобороны, штурмовые группы 51-й армии продвигались в южной и центральной частях города, а подразделения морской пехоты — на севере и в районе шахты «Добропольская». Российские операторы беспилотников одновременно наносили удары по укреплениям и технике ВСУ.