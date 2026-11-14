Певцу Александру Буйнову может грозить выплата трёх миллионов рублей пенсионерке Алле Смирновой, которую он сбил на пешеходном переходе в Подмосковье. Прекращение административного дела не освобождает автомобилиста от возможной гражданско-правовой ответственности за причинённый здоровью вред. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Александр Бенхин.

По словам юриста, у пострадавшей есть реальные шансы добиться компенсации через суд, если её представители смогут подтвердить обстоятельства происшествия и обоснованность требований. При этом отдельное значение могут иметь прежние договорённости о финансовой помощи женщине.

«Само по себе закрытие дела о ДТП не является основанием для того, чтобы ей ничего не платили. Так или иначе транспортное средство является источником повышенной опасности. Был причинён вред здоровью», — подчеркнул Бенхин.

Адвокат также резко раскритиковал ситуацию вокруг предполагаемых невыполненных обещаний со стороны артиста. По его мнению, Буйнову следовало бы помочь пострадавшей с оплатой лечения, учитывая финансовые возможности исполнителя.

Поводом для обсуждения стал иск Аллы Смирновой в Наро-Фоминский городской суд. Женщина требует три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, её представитель заявил о намерении взыскать несколько сотен тысяч рублей утраченного заработка. После аварии пенсионерка, работающая воспитательницей в детском саду, провела на больничном 157 дней.

ДТП произошло 26 февраля 2025 года в подмосковной Апрелевке. Буйнов за рулём внедорожника Lexus сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе. Административное производство продолжалось около полутора лет, однако летом 2026 года его прекратили из-за истечения срока давности. Виновность артиста в рамках этого дела установлена не была.

Стороны по-разному описывают ситуацию с компенсацией. Адвокат пенсионерки Дмитрий Соловьёв утверждает, что женщина так и не получила финансовой помощи. Концертный директор Буйнова Сергей Пудовкин, напротив, заявляет, что представители певца предлагали деньги, но пострадавшая не воспользовалась предложением.

Теперь оценить обоснованность требований и определить возможную сумму компенсации предстоит суду. Следующее заседание по делу назначено на 26 ноября.

Ранее Life.ru сообщал о реакции директора Александра Буйнова на иск пострадавшей пенсионерки. Сергей Пудовкин отверг обвинения в нежелании артиста помогать женщине и заявил о готовности отстаивать позицию певца в суде. По словам представителя исполнителя, у стороны Буйнова имеются доказательства того, что после аварии пострадавшей предлагали поддержку.