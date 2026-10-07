Закрытый за антисанитарию в Петербурге ресторан Birch получил звезду Michelin за филиал в Дубае

Закрытый за нарушение санитарных требований в Петербурге Birch получил звезду Michelin за свой филиал в Дубае. Новую награду ресторану шеф-повара Арслана Бердиева присудили в рамках Michelin Guide Dubai 2026.

«Блюда красиво оформлены и представлены как в дегустационном меню, так и в меню à la carte. Среди них можно найти голубого тунца с узбекскими помидорами, мраморную говядину с свеклой и соусом понзу, а также равиоли с тыквой, которые отражают креативный подход шефа. Если вы планируете романтический вечер, лучше всего выбрать столики, расположенные напротив безупречно чистой кухни», — говорится о заведении на сайте гида.

В нынешнюю подборку Michelin Guide Dubai вошли 122 заведения. Birch оказался среди двух новых ресторанов, впервые получивших по одной звезде в 2026 году.

Дубайский Birch начал работу в феврале 2025 года в районе DIFC при отеле The Ritz-Carlton. Над интерьером трудилась команда DA bureau, известная рядом петербургских проектов. Стоимость сетов начинается примерно от 490 дирхамов и доходит до 750 в зависимости от выбранной программы.

На Кирочной улице Петербурга заведение работает с 2017 года. В декабре 2024-го Дзержинский районный суд приостановил его деятельность на 60 суток после проверки Роспотребнадзора. Специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые руководство признало.

Несмотря на тот эпизод, Birch долго считался одним из наиболее престижных гастрономических проектов Северной столицы. По итогам 2023 года его признали лучшим рестораном России. Осенью 2026-го команда вновь оказалась в центре внимания из-за планов покинуть Кирочную и перебраться в Москву.

Предполагалось, что последним днём работы в Петербурге станет 31 октября. Для нового проекта в столице уже арендовали помещение, хотя владелец прежней площадки на тот момент не получал уведомления о съезде. На ноябрь Birch перестал принимать бронирования.

Ранее сообщалось, что ресторан Frank by Баста на Сретенке закрыли на 90 суток. Причиной стали выявленные нарушения санитарных норм. Решение принял суд. Заведение по адресу Сретенка, 24/2, строение 1 уже перестало принимать посетителей. До закрытия ресторан ежедневно посещали до 600 человек. В последних отзывах некоторые гости критиковали качество блюд и уровень обслуживания именно в этом филиале.