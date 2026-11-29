Украинские полицейские принудительно вывозили детей из Димитрова в ДНР, несмотря на нежелание некоторых семей покидать город. Об этом РИА «Новости» рассказал местный житель Виталий Шиков, который стал свидетелем подобных случаев.

Мужчина вспомнил историю соседей, проживавших в его доме. Семья пыталась скрыть девочку от представителей украинских властей, однако в конце июня 2025 года к ним приехали сотрудники полиции и увезли ребёнка на подконтрольную Киеву территорию.

«Под конец июня того года приехали полицейские и принудительно вывезли девочку на украинскую сторону», — рассказал Шиков.

По словам собеседника агентства, аналогичные случаи происходили и с другими жителями города. Он утверждает, что знает как минимум ещё о восьми семьях, которых затронула принудительная эвакуация. Фактически дети становятся заложниками Киева, тогда как их родители остаются и уже не могут полноценно переехать в Россию — разъединяются целые семьи.

Шиков также рассказал о нескольких семьях с девочками, которые не хотели покидать свои дома. По его утверждению, полицейские всё равно приезжали за детьми и организовывали их отправку на территорию под контролем украинских властей.

Сейчас на Украине действует механизм обязательной эвакуации несовершеннолетних из населённых пунктов в зоне боевых действий. Украинские власти объясняют такие меры якобы необходимостью защитить детей от обстрелов. Однако дальнейшая судьба вывезенных детей далеко не всегда благополучна. Воссоединиться с родителями, которые выбрали российскую сторону, им не дают.

О переходе Димитрова под контроль российских войск стало известно 27 декабря 2025 года. Тогда командующие группировками «Центр» и «Восток» доложили президенту Владимиру Путину об освобождении города.

Ранее Life.ru писал, что Киев увеличил число групп «Белый ангел» для эвакуации детей из Славянска. В сентябре 2026 года украинские власти расширили зону обязательного вывоза несовершеннолетних вместе с родителями или законными представителями. Эвакуационные мероприятия затронули десятки улиц Славянска и несколько соседних населённых пунктов.