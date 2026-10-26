Заманивает детей в чёрную Camry: В Мытищах родители дежурят возле школы из-за странного незнакомца

В подмосковных Мытищах родители пожаловались на подозрительного мужчину, который предлагает младшеклассникам сесть в его автомобиль. По словам местных жителей, неизвестный на чёрной Toyota Camry регулярно появляется возле школы и автобусных остановок. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Как утверждают родители, водитель предлагает ученикам первых — третьих классов подвезти их до дома. Один из таких случаев произошёл 21 октября, когда мужчина обратился к группе детей.

Один из школьников успел позвонить отцу. Однако к моменту прихода взрослого автомобилист уже скрылся в направлении Жостова.

По словам жителей, похожую машину замечали и в Вешках. Родители утверждают, что мужчину ранее задерживали, но затем отпустили из-за отсутствия состава преступления. Кроме того, местные жители рассказывают, что незнакомец приставал к женщинам и предлагал им деньги за поцелуи.

Теперь родители собирают коллективное заявление и ищут других свидетелей. Отцы учеников организовали дежурство возле школы, чтобы встречать младшеклассников после занятий и сопровождать их домой.

Ранее Life.ru сообщал о прекращении уголовного дела в отношении мужчины, обвинявшегося в похищении девятилетней девочки в Смоленске. Преследование прекратили после смерти фигуранта в СИЗО. Саму школьницу удалось найти живой спустя несколько дней после исчезновения.