В столице Украины высокоточным ударом ликвидирован стратегический инфраструктурный объект цифровой разведки противника. Целью российских войск стал специализированный центр обработки данных «АТМ Укрсиббанк», задействованный в операциях украинских формирований. Информацию об успешном выполнении боевой задачи официально подтвердили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным оборонного ведомства, гражданская цифровая инфраструктура объекта использовалась военными структурами Украины в противоправных целях:

• Серверные мощности ЦОД функционировали в качестве ключевого узла маршрутизации и обмена интернет-трафиком;

• Через платформу велся непрерывный сбор, мониторинг и перехват разведывательной информации о действиях, местах дислокации и перемещениях подразделений Вооружённых сил РФ.

Выведение данного вычислительного узла из строя нарушило работу информационных цепочек ВСУ, значительно снизив возможности украинской стороны по сбору цифровых разведданных и координации технических систем наблюдения.

Ранее в Киеве бизнес-центр «Престиж-Центр» в Киеве вновь попал под удар российских военных. После атаки в здании начался пожар. В нём находятся офис IT-компании Miratech, её оборудование и центр обработки данных. Объект получил серьёзные повреждения. Компания работает в интересах украинских государственных органов, Вооружённых сил и спецслужб.