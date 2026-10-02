Замеры «орудия» спасли от тюрьмы: Обвиняемому в гей*-изнасиловании* помогла экспертиза линейкой

В Самарской области мужчину перестали подозревать в гей*-изнасиловании после того, как специалисты измерили длину его полового органа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, с жалобой в полицию обратился местный житель. Он утверждал, что к нему домой ворвался мужчина, пригрозил кастрацией, велел раздеться и повернуться спиной. После этого, по словам заявителя, незваный гость совершил акт насилия, бросил ему на спину презерватив и покинул квартиру. По заявлению потерпевшего предполагаемого насильника задержали.

В ходе разбирательства обвиняемый настаивал, что ничего не совершал. Он сослался на нестандартный размер своего полового органа, заявив, что при изнасиловании на теле жертвы неизбежно остались бы повреждения. Эту версию проверили эксперты и пришли к выводу, что преступления не было.

При этом без наказания мужчина не остался. Его признали виновным в угрозе убийством и причинении телесных повреждений. Суд назначил ему 280 часов обязательных работ, а также обязал выплатить 50 тысяч рублей за моральный вред.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину с пистолетом, пытавшегося изнасиловать девушку. По данным следствия, обвиняемый подошёл к потерпевшей и её молодому человеку во дворе дома. Угрожая, он заявил, что убьёт обоих. Парень побежал за помощью. Тем временем нападавший схватил девушку, отвёл её в кусты и попытался изнасиловать.

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